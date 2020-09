19 ème anniversaire du 11 septembre, le billet de Khider

Celle qui ont fur et à mesure des années devient de plus en plus comme sans doutes la plus proche de la vérité…

Excusez moi c’est aujourd’hui le 19 ème anniversaire du 11 Septembre ?

Enfin je veux dire le jour où une dizaine de Barbus en djellabas et babouches Nike ont réussi l’incroyable tour de passe passe de prendre des Passagers et Personnels de vol en otage avec des Cutters, t’as bien lu, dans le Pays le plus « Secure » du Monde, ont réussi à piloter des avions de ligne alors qu’ils n’avaient même pas le droit de conduire un 505 break au bled ?

Non mais je veux dire c’est aujourd’hui l’anniversaire des passeports retrouvés intacts dans les ruines du World Trade sous des tonnes de gravats et des milliers de victimes ?

Du fameux avion qui est passé entièrement dans un trou dans le Pentagone, trou où on ne rentrerait même pas une Twingo ?

de l’avion retrouvé dans une forêt que personne n’a jamais vu ?

Non mais je veux juste savoir si c’est aujourd’hui qu’un certain Ben Laden, formé militairement par les États Unis, aurait fomenté ça depuis les grottes de Lascaux en survêtement du FC Taliban, le Turban remonté au max en écoutant du Enrico Macias ?

Non parce que c’est plus fort que du Majax alors je voulais savoir si c’était bien aujourd’hui que deux Tours dont la résistance étaient prévues pour se faire percuter par des avions, s’étaient effondrées comme si on avait placé des explosifs à chaque étage ?

Non parce que moi j’y connais rien en bâtiment…

Non je voulais juste savoir si c’était aujourd’hui l’anniversaire du jour où on avait laissé des avions survolés pendant des heures le territoire américain alors qu’ordre est donné officiellement d’abattre tout avion qui ne suit pas son tracé habituel s’il ne répond pas aux multiples appels des Tours de Contrôle…

Non c’est pour savoir moi j’y connais rien à ces histoires d’aéroport…

Je voulais savoir si c’est aujourd’hui la date anniversaire où t’as donc 4 barbus qui prennent en otage 200 passagers, donc 4 contre 200 hein, armés de cutters, de CUUTTTEERRRRRRRSSSSS mais qui laissent quand même les passagers utiliser leur fone pour laisser des messages à leur famille « oh darling remember me, excuse me the barbu is enervous, i Will hang up big bisous bien bavous »…et qui pilotent des avions comme des pilotes chevronnés en s’étant entrainés, selon l’enquête, dans le désert Afghan sur des Delta Plane ! OMG.

Non parce que sont forts ces Islamistes…

Alors je voulais savoir quand même si c’était bien aujourd’hui le jour anniversaire où un Président apprenait en live dans une maternelle que les States, Pays au budget militaire le plus énorme, étaient attaqués par des mecs récitant des sourates OKLM au dessus de New York ?