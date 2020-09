2238 cas de covid en 24h ? rien a voir avec la réalité !

La presse annonce partout 2238 cas en 24h de covid 19 !!!

Le Pr Raoult spécialiste des infections et le plus grand connaisseur du Covid confirme à nouveau la manipulation des chiffres !

2238 cas positifs, mais plus rien à voir avec la maladie du début..

Plus nous testons des gens plus le nombre de positifs sera haut ce qui est normal !

Mais le malade en pleine apparition de la maladie face à un positif (personne qui à déjà eu la maladie), ou un malade qui n’a pas déclenché de symptômes, ou un positif à ce jour que le gêne n’est plus avec la même force que le début de épidémie, ou un faux positif ( 20% des cas sont des test faux positifs) les chiffres ne veulent plus rien dire.. et pourtant les médias se forcent d’apeurer la population !

Comment imposer des lois sous la peur… nous y sommes !