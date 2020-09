COVID 19 la course au vaccin ! pourquoi ?

Comment expliquer cette course et cette guerre au vaccin du Covid 19 ?

On trouve un vaccin sur une maladie que l’on ne peut pas guérir… hors la Chloroquine qui est prise par 2 MILLARDS !! oui 2 MILLIARDS de personnes depuis des années sans aucun soucis à été le remède le moins cher et le plus efficace contre cette épidémie.

Hors, cette solution n’est pas du goût des Industriels Pharmaceutiques ni des politiques au moins d’avoir interdit pendant des semaines la Chloroquine sous la pressions des Industriels… sous le prétexte que cette molécule était très dangereuse .. par des études trafiquées et des chiffres erronés… Cette molécule à traité des milliards de personnes dans le monde contre le paludisme et à été la molécule la plus efficace contre le COVID… de plus , molécule qui est tombé dans le domaine public ce qui fait qu’a quelques euros un traitement efficace est possible !

Pr Raoult le spécialiste de Marseille dans le milieu des virus et le plus compétent dans ce domaine à par des centaines de fois dénoncés la pratique illégale des industriels et la faute des politiques à gérer cette épidémie.

L’argent passe avant les malades ! Le conflit d’intérêt est confirmer chaque jour !

Pr Raoult qui à reçu des menaces de mort des industriels afin de le faire taire… on voit ici toute la manipulation et les milliards en jeu qui font perdre la tête aux élites et aux futurs vendeurs de vaccins !

Il est temps de faire le ménage dans le conseil d’ordre des médecins, des dirigeants du Gouvernement, de l’OMS et de tout ceux qui sont en conflit d’intérêt dans le milieu de la santé.

Réveillons nous !