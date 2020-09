Derrère une épidemie volontaire ou pas il y a toujours moyen de se faire un petit billet … dans ce cas ce sont des milliards pour les pays qui auront le faux vrai vaccin !

La course au vaccin placébo pour la population -)))

Un vaccin qui fera croire aux gens qu’ils sont protégés, car pour le Covid 19 selon les plus grands expert aucun vaccin ne peut faire quoi que se soit.. comme pour le SIDA auquel des milliards ont été demandé en dons et toutes sortes de manipulation sachant dès le début qu’un vaccin ne pourrait jamais rien faire.

Par contre le pays ou les pays qui auront la main mise sur ce grand trésor de vente de vaccins magiques pour toutes les populations chaque année est garanti de faire rentrer des milliards dans les caisses !

La population qui vit sous la peur accepte tout … et pense que les élites sont la pour le bien de la population ! ERREUR !!!

Vente de vaccins…

On nous parle déjà d’arrêter la monnaie en espèces pour éviter le COVID.. la bonne blague ! cela est prévu depuis des années sans trop savoir comment l’amener à la population .. chose faite ! BINGO !

La population est prêtre pour des vaccins, ne plus avoir d’argent papier, se faire pucer comme des animaux…

Bientôt nous seront tous des numéros sans aucune chance de s’en sortir… la moindre révolte de votre part ? votre compte, votre identité, votre opinion tout sera fiché et mis sur la place publique.. et pourquoi pas une pression pour vider votre compte ou effacé votre identité en un clic … vous ne serez plus personne !

Nous n’aurons pas d’autres choix que de devenir des moutons sages qui obéissent et travaillent pour les Élites.

Il est temps de se réveiller…

COVID: Une loi d’obligation vaccinale se prépare à la commission Européenne selon l’avocat Luis de Miguel Ortega

