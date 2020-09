Masque avec puce RFID c’est déjà chez vous sans le savoir !

Covid-19 : pourquoi certains masques sont-ils équipés d’une puce «RFID» ?

Selon les infos la puce électronique RFID qui a été découverte dans une partie des nouveaux masques serait pour le bien de la population encore une fois.. cela servirait à compter le nombre de fois que les masques sont lavés et s’il faut les réutiliser ou pas …

version complètement folle et insupportable !

Comment des puces RFID sont cachés des consommateurs dans les masques ?

Comment cela servirait uniquement à compter le nombre de lavages de masques ?

Cette puce RFID qui est dans un plan depuis des années par les élites à nous l’imposer jusqu’à nous l’implanter sous la peau comme des Grandes Entreprises et certaines discothèques prestigieuses l’on déjà fait sous forme d’un moyen facile de payer par exemple ou de ne plus badger sa carte en entrant ou sortant de l’Entreprise…

Le soucis est que cette méthode nous rend complètement robotisé et sans aucune liberté !

Vous serez pistés, fichés comme des numéros ….

Il est temps de ne plus accepter tout cela…

Il existe, en France, des masques équipés d’une puce dite «RFID» (radio-identification). Selon plusieurs médias, il s’agit de masques spéciaux utilisés par les salariés de certaines entreprises, dont le but est de contrôler le nombre de lavages.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias, dont Cnews, certains masques réutilisables sont dotés d’une puce «RFID» (pour radio-identification) – ce qui a pu soulever des inquiétudes.

Le sujet a été porté à l’attention du grand public le 14 août lorsqu’un auditeur de France inter a posé au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, la question suivante : «Trouvez-vous normal que certains fabricants proposent des masques avec des puces RFID incorporées ? J’ai regardé sur internet le nombre de fabricants avec puce, c’est impressionnant. Il y a même des vidéos qui circulent, des gens qui décortiquent leurs masques. Quel est l’intérêt de ces puces ?»

Ce à quoi Jérôme Salomon a répondu : «Je peux vous dire que les masques français en tissus sont excellents, j’en porte tous les jours et ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ils sont fabriqués en France, à proximité de chez vous et n’ont pas de puce intégrée, je peux vous le garantir.»

«Mal informé ou peur d’affoler les Français, quoi qu’il en soit, celui qui est maintenant connu pour ses points-presse sur l’avancée de la Covid-19 en France ne dit pas la vérité», affirme le site de Cnews le 15 août. Le média souligne que ce type de masques à puce existe : il s’agit de masques spéciaux «destinés aux salariés de certaines entreprises, dans l’unique but de compter le nombre de lavages avant de devoir se débarrasser du modèle» – généralement au bout de 30 à 60 utilisations, précise Cnews.

Le français UBI Solutions est l’une des entreprises qui développent ce type ces masques à puce. Selon son site internet, le masque «équipé d’une puce RFID intégrée avec Flashcode [permet] à l’utilisateur de contrôler le nombre de lavages avec une application smartphone» et donc ne pas dépasser le nombre de lavages pour lequel le masque est conçu. D’après Le Parisien, la société avait «déjà développé ce système pour des draps de lits d’hôpitaux».

Pour l’instant, aucune information n’est sortie sur le nombre de salariés concernés par ce type de masques en France.

